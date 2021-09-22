Mersin’de icradan satılık daire

Mahkeme Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan 64 metrekare daire için satış kararı verdi. Dairenin bulunduğu binanın 6 katlı, asansörlü olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 01.12.2021 14:00 belirlendi.