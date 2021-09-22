‘Servis saatlerinde özel araçlar trafiğe çıkmasın’

İzmir Toplu Taşımacılık ve Servis Hizmetleri Derneği (İZTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Altın, kentteki trafik yoğunluğunun azalması için dikkat çekici bir öneride bulundu. Yıllardır çözülemeyen trafik sorunu nedeniyle mağduriyetleri devam eden servisçiler, okul servislerinin giriş ve çıkış saatlerinde özel araçların trafiğe çıkmamaya özen göstermesini istedi.



SAAT DÜZENLEMESİ

Konuyla ilgili İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na çağrıda bulunan Başkan Altın, "Trafik sorununu kökten çözmek mümkün değil. Ancak bazı düzenlemelerle rahatlama sağlanabilir. Bunun için okulların giriş ve çıkış saatlerini sabah 09.00-16.00 olarak düzenlenmesini ve bu saatlerde de özel araçların mümkün olduğu kadar trafiğe çıkmamalarını istiyoruz. Böylece öğrencilerimiz hem trafikte beklemek zorunda kalmayacak hem de ev ve okullarına erken saatte rahatlıkla ulaşabilecekler" ifadelerini kullandı.



KOMİSYON ALIYORLAR

Özel okullarda öğrenci taşıma ücretleri ile ilgili sorunlar yaşadıklarını anlatan Coşkun Altın, "Özel okullar, velilerden servis bedeli adı altında tahsil ettikleri ücretlerden komisyon alıyor. Bu nedenle velilere yüksek geliyor. Bunun sorumlusu biz değiliz. Veliler, direkt bizimle muhatap olurlarsa bu sorun ortadan kalkar" dedi. UKOME tarafından belirlenen servis taşıma ücretlerinin her yıl Ankara ve İstanbul'un gerisinde kaldığını vurgulayan Altın, "Geçen yıl Ankara ve İstanbul yüzde 20 zamlanırken, İzmir yüzde 15 oranında kaldı. Bu konuda da UKOME yetkililerinden gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.



TOLGA TEKİN

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