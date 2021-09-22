Start-up’lara rekor yatırım

Girişimcilik ekosistemi içinde yerini alan ve son dönemde büyük bir gelişim gösteren 'start-up'lara yılın ilk 8 ayında 3.2 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Değerlemesi 1 milyar doların üzerindeki unicornlara 7 turda 3 milyar 38 milyon dolarlık yatırım gerçekleşirken; unicornlar haricindeki girişimlere ise bu yılın Ocak-Ağustos dönemindeki 174 turda 166 milyon dolarlık yatırım geldi. Ağustos'ta yalnızca start-up'lar 21 turda 33.8 milyon dolarlık yatırım alarak bir rekora imza attı. Buna Trendyol'un aldığı 1 milyar 534 milyon dolarlık yatırım da eklenince bu rekor perçinlenmiş oldu. Türkiye'de start-up'lara 2020 yılında 172 yatırım turunda toplam 177 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı. Böylelikle yılın ilk 8 ayındaki 166 milyon dolarlık yatırım, yıl sonunda yeni rekorun geleceğinin de habercisi oldu. StartupMarket CEO'su Serkan Bağçe, "Aylık bazda rekorlar geliyor. Bu ivmelenme yeni nesil yatırım araçlarına olan bir güvenin işareti. Yasal zemine kavuşan 'Hisse Bazlı Kitle Fonlama platformları sayesinde startup'lara yatırım yapmak ve ortak olmak artık çok kolaylaşacak. Küçük yatırımcıların da dahil olmasıyla ekosistem büyük bir gelişime sahne olacak" dedi.



ALICI KREDİSİ GELİYOR

Gelecek yıl küresel ekonominin büyüme ivmesini sürdürmesi, küresel ticaret hacminin de buna eşlik etmesi beklenirken, Türkiye 31 Aralık itibariyle ihracatta menzili artıran adımlara sahne olacak. Katma değeri yüksek ürün üreten ihracatçı rekabet avantajı, ihracat potansiyelinin yüksek olduğu ülkede alacak sigortası ve alıcı krediyle desteklenecek. Kredi Garanti Fonu, katma değeri yüksek üretimi, nitelikli istihdamı uygun maliyetli selektif kredilerle destekleyecek.

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