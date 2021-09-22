Tekirdağ’da icradan satılık 149 metrekare daire

Mahkeme Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 149 metrekare daire için satış kararı verdi. Dairenin şehir merkezi olarak kabul edilen Atatürk Heykel Meydanı'na 1 km mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 11.11.2021 10:30 belirlendi.