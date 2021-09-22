Mahkeme Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 149 metrekare daire için satış kararı verdi. Dairenin şehir merkezi olarak kabul edilen Atatürk Heykel Meydanı'na 1 km mesafede olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 11.11.2021 10:30 belirlendi.
Tekirdağ'da icradan satılık 149 metrekare daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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