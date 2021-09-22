Vadeli Doğalgaz Piyasası 1 Ekim’de işleme açılıyor

TÜRKİYE'DE doğalgaz ticaretinin vadeli kontratlarla yapılmasını sağlayacak Vadeli Doğalgaz Piyasası (VGP) 1 Ekim'de işleme açılacak. VGP'de katılımcılar, maliyet ve satışlarını önceden netleştirerek fiyat belirsizliği kaynaklı riskleri azaltabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan, VGP'nin Türkiye piyasası için çok önemli bir adım olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı: "VGP ile mevcut doğalgaz piyasamızda ürün çeşitliliği ve alternatif ticaret kanalı imkanı sağlanmış olacak. Vadeli kontratlar işlem görmeye başladığında özellikle talep tarafındaki piyasa katılımcılarımız portföylerini uzun dönemli ve daha esnek bir şekilde yönetebilecek. Katılımcılar; takip eden aylar, çeyrekler ve yıllar için maliyetlerini, satışlarını önceden netleştirebilme, fiyat belirsizliğinden kaynaklanan risklerden korunma imkanı ve fırsatı elde edecek. Karadeniz gazı ticarete konu olacak."

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