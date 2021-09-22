Yatırıma leasing katkısı

Yatırım malının mülkiyetinin finansal kiralama şirketinde kalarak, önceden belirlenen kiralar karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen satın alma opsiyonu üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman aracı olan leasing (finansal kiralama) sektörünün ekonomiye katkısı her geçen yıl büyüyor. Sektörün aktif büyüklüğü önceki yılın ilk yarısına göre, yüzde 25.4 artışla 79 milyar 763 milyon liraya çıkarken, leasing alacakları aynı dönemde yüzde 21.4 büyümeyle 63 milyar 411 milyon liraya ulaştı. Halen 22 leasing şirketinin 116 şube ile faaliyet gösterdiği sektörde bin 209 çalışan istihdam ediliyor. Sektörün müşteri sayısı ise yılın ikinci çeyreğinde 35 bin 298'e çıktı. Leasing sektöründe 2020'nin ilk 6 ayında 9.4 milyar lira olan işlem hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 61 artarak 15.2 milyar liraya ulaştı. İşlem hacmi dolar bazında ise yüzde 31'lik büyüme ile 1 milyar 442 milyon dolardan 1 milyar 895 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemlerde sözleşme adetleri ise yüzde 78'lik artışla 5 bin 408'ten 9 bin 611'e çıktı. Leasing sektöründeki gelişim, ekonomide yüzde 21.7'lik büyümenin yaşandığı ikinci çeyrekte daha da belirginleşti. 2021'in ikinci çeyreğinde işlem hacmi TL bazında yüzde 60 artarak 8.3 milyar lirayı geçerken, dolar bazında ise yüzde 31'lik büyüme ile 990.9 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde sözleşme sayısı yüzde 93 artışla 2 bin 533'ten 4 bin 896'ya yükseldi. 2021 yılı sonunda leasing işlemleri yoluyla ekonomiye sağlanan katkının 4 milyar doları aşması bekleniyor.





AVANTAJLARI

- Firmalar, orta ve uzun vadeli finansman imkanı ile yatırımlarını gerçekleştirebilir.

- Firmalar, nakit akışlarına uygun, kendilerinin belirleyeceği esnek kira ödeme planları ile yatırımlarını zorlanmadan gerçekleştirebilir.

- Leasing işlemlerinde sözleşme süresi boyunca kiraların sabit kalması avantajı kullanılarak, ileriye dönük plan ve yatırımlar daha kolay yapılabilir.

- Firmalar yatırımlarını leasing yöntemiyle finanse ederek özkaynaklarını kullanmamış olur.

- Leasing ile alımı gerçekleştirilen ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılır. Aylık ödemelerin faiz kısmı kiracı tarafından gider kaydedilir.

- Leasing sözleşmeleri ve leasing için teminat alınmasına ilişkin işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır.

- Leasing işlemine ilişkin tüm satın alma ve ithalat işlemleri leasing şirketi tarafından gerçekleştirilir. Böylece firmalar satın alma ile ilgili operasyonel yüklerden kurtularak, ekipmanlarına sahip olabilir.