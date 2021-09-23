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Haberler Ekonomi 101 öğretim elemanı alınacak

101 öğretim elemanı alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre 101 öğretim elemanı alınacak.

101 öğretim elemanı alınacak

23.09.2021, 08:34

Nişantaşı Üniversitesi, Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alacak.

101 akademik personel kadrosu için son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular elden veya posta yoluyla Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

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