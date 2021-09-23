AK Parti’li vekilden spekülatörlere tepki

Gıda fiyatlarındaki fahiş artışların denetim altına alınması için ilgili bakanlıklar gerekli önlemleri almak için düğmeye basarken konu seçim çevrelerinde vatandaşın nabzını tutan AK Partili milletvekillerine de iletildi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, zincir marketleri üzerinden fiyatların nasıl arttığına ve çözüm yollarına ilişkin detaylı bir rapor hazırlayıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezine sunduğunu belirtti. Özkaya, "Gıda enflasyonunun bir sebebi de olan bu marketlere odaklanmak gerekiyor" dedi. Özkaya, gıda fiyatlarında spekülasyonun nasıl yapıldığına ilişkin tespitlerini şöyle anlattı:



Zİncir marketler köylere kadar girmişler. Bir tek eleman çalıştırıyor, istihdama da katkıları yok. Sermaye belirli gruplarda toplanıyor, tekelcilik oluyor. Örneğin, patates ve soğanı gidip üreticiden ucuza 100 bin ton 200 bin ton alıyorlar. Bunları depoluyorlar. Sonra zamanı geldiğinde 3 katı, 5 katı fiyata satıyorlar. Fırsatçılık yapıyorlar. Çiftçiden ucuza alıp sonra kendi tarlalarındaki ürünü çıkartıp pahalıya satıyorlar." Özkaya, nüfusu 5 binin altında olan yerlere zincir market açılmaması önerisinde bulundu.



■ ZÜBEYDE YALÇIN

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