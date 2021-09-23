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Haberler Ekonomi Bayraktar TB3’ün ilk uçuşu 2022'de

Bayraktar TB3’ün ilk uçuşu 2022'de

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bayraktar TB3”ün ilk uçuşunu 2022 yılında gerçekleştireceğini söyledi

Bayraktar TB3’ün ilk uçuşu 2022’de

23.9.2021

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türkiye'den ve dünyadan girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde bir sunum gerçekleştirdi.

İNSANSIZ UÇAK
Selçuk Bayraktar, 2022 yılında Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi. Bayraktar, "Bugünün yarışlarına, bitmiş yarışlarına değil geleceğin trenlerine odaklanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Geleceğe baktığımızda önümüzde Bayraktar TB3 dediğimiz binlerce kilometreye uydu kontrolüyle gidebilen, Bayraktar TB2'nin biraz büyüğü bir anlamda Akıncı'nın da daha ufağı diyebileceğimiz gemiye iniş kalkış kabiliyetiyle özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle öne çıkan ve dünyada pek benzeri olmayan bir silahlı insansız hava aracı sisteminden bahsediyoruz" dedi. Bayraktar şunları söyledi: "Bir de Akıncı'dan sonra dünyanın da yönünü çevirdiği insansız savaş uçağımızı geliştiriyoruz. Bu insansız savaş uçağının da yine dünyadaki benzerlerinde bulunmayan aynen Bayraktar TB3'te olan asıl muharebe sahasında devrim olacağını düşündüğümüz özelliği kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetinin olması. 2022'de inşallah Bayraktar TB3 ilk uçuşunu yapacak. 2023'e kadar da insansız savaş uçağı dediğimiz projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

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