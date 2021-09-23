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Haberler Ekonomi Cari açığı düşürecek yasa Meclis’e sunulacak

Cari açığı düşürecek yasa Meclis’e sunulacak

Cari açığı düşürecek yasa Meclis’e sunulacak

23.9.2021

Türkiye, Aralık sonu itibariyle yapısal cari açığı azaltacak hamlelere sahne olacak. Stratejik sektörlerdeki ürünler için yerliliği, teknoloji transferini sağlamak amacıyla alım garantisi verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı yasal çalışmayı 31 Aralık'ta Meclis'e sunacak. Aynı dönemde, binalar, tarım, hizmet sektörleri enerji verimliliği destekleri kapsamına dâhil edilecek. Doğalgaz, madencilik, petrol arama ve üretim yatırım ortamı iyileştirilerek yatırım güvencesi daha da arttırılacak.

■ HAZAL ATEŞ/ANKARA
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