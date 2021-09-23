Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bugün gerçekleştireceği Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Garanti BBVA Türkiye Başekonomisti Seda Güler Mert, "Yılın son 2 ayında kademeli bir faiz indirimi olabileceğini düşünüyoruz" derken, In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de politika faizininin yüzde 19'da sabit bırakılacağı öngörüsünde bulundu.



TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ EYLÜL'DE YÜZDE 1,8 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylülde geçen aya göre yüzde 1,8 arttı. Ağustosta 78,2 olan endeks, Eylülde 79,7 oldu. Geçen 12 aya göre hanenin maddi durumu endeksi Ağustosta 61,3 iken Eylülde yüzde 2,2 artarak 62,6'ya çıktı. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylülde yüzde 0,5 arttı.