Trakya Üniversitesi 39 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Trakya Üniversitesi "2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri"ndeki koşulları sağlamaları gerekmektedir" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.