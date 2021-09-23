Yüzde 85 hibeli küçükbaş hayvanlar teslim ediliyor

Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Projesi kapsamında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yüzde 85 hibeyle damızlık küçükbaş hayvan dağıtımına başlandı. Manisa'da 150 yetiştirici hibe almaya hak kazandı. Bu çerçevede her yetiştiriciye 15 damızlık koyun/keçi ve 1 damızlık koç/teke olmak üzere toplam 16 hayvan veriliyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, il genelinde toplamda besicilerin 2 bin 400 adet damızlık küçükbaş hayvan alacağını ifade etti. Proje Manisa, İzmir, Afyon, Denizli ve Kütahya illerinde uygulanıyor.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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