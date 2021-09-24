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Haberler Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başladı

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başladı

Gelen son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 59 milyon 271 bin TL'lik destekleme ödemelerinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler başladı

24.09.2021, 19:00

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 235 bin TL, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35 milyon 125 bin TL, Mazot ve Gübre Desteği kapsamında 3 milyon 61 bin TL, Toprak Analizi Desteği kapsamında 95 bin TL,

Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında 20 milyon 753 bin TL olmak üzere toplam 59 milyon 271 bin TL'lik destekleme ödemelerini bugün (24 Eylül) gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden."

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