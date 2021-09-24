Çeşme’de m2’si 15 bin TL

ENDEKSA verilerine göre, Çeşme'de konut satış fiyatlarındaki yıllık değer artışı yüzde 60. 4 yıllık değer artışı ise yüzde 130 olurken, Çeşme'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 14 bin 973 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 410 bin 613 TL olarak belirlendi. Urla'da konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 66 artış gösterdi, 4 yıllık değer artışı ise yüzde 168'e yükseldi. Urla'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 743 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 773 bin 226 TL oldu.