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Haberler Ekonomi Çeşme’de m2’si 15 bin TL

Çeşme’de m2’si 15 bin TL

Çeşme’de m2’si 15 bin TL

24.9.2021

ENDEKSA verilerine göre, Çeşme'de konut satış fiyatlarındaki yıllık değer artışı yüzde 60. 4 yıllık değer artışı ise yüzde 130 olurken, Çeşme'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 14 bin 973 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 410 bin 613 TL olarak belirlendi. Urla'da konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 66 artış gösterdi, 4 yıllık değer artışı ise yüzde 168'e yükseldi. Urla'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 743 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 773 bin 226 TL oldu.

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