Dönmez Debriyaj’ın hedefi 10 yılda 2 kat büyüme

Yüzde yüz yerli üretim yapan Ege Bölgesi'nin en köklü firmalarından Dönmez Debriyaj, ilk 'Vizyon Paylaşım' toplantısını çalışanların katılımıyla gerçekleştirdi. İzmir İş Bankası Lokali'nde gerçekleşen toplantıda sunum gerçekleştiren Dönmez Debriyaj Genel Müdürü Cumali Ertaş, "Toplantımızın amacı 41 yıllık firmamızın geleceğini birlikte şekillendirmek. Önümüzdeki 10 yıllık süreçteki hedeflerimizi üst yönetim olarak arkadaşlarla paylaşıp onların da fikrini alarak ilerlemek istiyoruz" dedi.

YÜZDE 100 YERLİ ÜRETİM

Amaçlarının şirketi daha ileriye taşımak olduğunu söyleyen Ertaş, "Vizyon paylaşımı sağlayarak verimli bir planlama gerçekleştiriyoruz. 10 yıl sonra dönüp baktığımızda başladığımız noktayı değerlendirebileceğiz. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz paylaşım toplantımızı her yıl yapacağız" diye konuştu. Dönmez Debriyaj'ın ticari araçlara üretim yapan en büyük firma olduğunu belirten Ertaş, "Biz Türkiye için önemli bir firmayız. Otomotiv sektöründe yüzde yüz yerli üretim yapıyoruz. Hiçbir yabancı ortağımız yok. Yönetim kurulumuz Egeli. Hasan Dönmez Bey Denizlili. Yönetim kurulumuz bu işi çok önemsiyor. Büyümek, gelişmek ve ülkeye katkı sağlamak istiyorlar. Biz de bu amaçla yola çıktık. " ifadelerini kullandı.

DÜNYADA İLK BEŞE GİRDİ



Ticari araçta Türkiye'nin en büyük firması olduklarını vurgulayan Ertaş, "Dünyada da beş firmadan biriyiz. Giderek diğer sektörleri de dahil ederek büyüyeceğiz. En önemli özelliğimiz yerli olmamız. Kazandıklarımızı ülkemize geri çevirebilmeliyiz, yoksa bunlar dış kaynaklara aktarılır" dedi. Eski çalışanlarının deneyimiyle genç çalışan-ların enerjisini harmanladıklarını dile getiren Ertaş, "Şirketimizin kuruluşun-dan beri çalışan arkadaşlarımız olduğu gibi son bir yılda aramıza katılan arka-daşlarımız da çok fazla. Son bir yılda mühendis sayımızı neredeyse 3 katına çıkardık. Ciddi bir büyüme içerisindeyiz. Eski arkadaşlarımız yeni katılanları yetiştiriyor. Deneyimlerini aktarıyorlar. Her geçen gün büyüyen şirket ailemiz-le gelişiyoruz" şeklinde konuştu.



HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENİYOR

AĞIR ticari araçlara yüzde 100 yerli debriyaj üretmek için çıktığı yolda her geçen gün daha da büyüyen ve güçlenen Dönmez Debriyaj, İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk OSB ve Bağyurdu OSB'de konumlanan üretim tesislerinde, dünya markalarına, hafif ve ağır ticari araçları için baskı, disk, rulman, volan ve turbo üretimi gerçekleştiriyor. Türkiye'de kendi sektöründe zirvede olan firma, 41 yıllık tecrübesiyle dünyada önemli bir pozisyona sahip.



80 ÜLKEYE IHRACAT



MOTOR ile şanzıman arasında bulunan ve 35 farklı parçadan meydana gelen debriyajın önemine dikkat çeken firmanın Genel Müdürü Ertaş, 200'den fazla makinalarının bulunduğu, 300'den fazla çalışanın görev aldığı tesislerinde kalıpların tasarımlarını da bünyelerinde gerçekleştirdiklerini ve pres, ısıl işlem, kumlama, işleme ve montaj da dahil olmak üzere entegre bir tesise sahip olduklarını ifade etti. Ürettiklerinin yüzde 40'ını 80 ülkeye ihracatını gerçekleştirdiklerini aktaran Ertaş, yüzde 60'ını da iç pazardaki otomotiv sanayine verdiklerini dile getirdi.

Nida ALADAĞ