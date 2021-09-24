Durbakayım: Konutta fiyat artışı sürecek

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat yapan ve gayrimenkul geliştiren firmaların, demir ve çimento başta olmak üzere hammadde maliyetlerindeki fahiş artışları bir miktar sübvanse etmesine rağmen, bu maliyet artışlarını konut fiyatlarına yansıtmak durumunda kaldığını söyledi. Bu süreçte doğal olarak yeni konut fiyatlarının yüzde 20 ile 30 arasında artış gösterdiğini ifade eden Durbakayım, "Yüksek konut kredi faizlerine rağmen, önümüzdeki dönemlerde bu artışın sürmesini ve daha da yüksek olmasını bekliyoruz" dedi. Ağustos 2021 dönemindeki konut satışlarının 141 bin 400 ile yılın en yüksek seviyesine çıktığını hatırlatan Başkan Durbakayım, "İpotekli satışların toplam satışlar içerisindeki payı, yüksek faizin etkisiyle yüzde 20 seviyelerinde kaldı" diye konuştu.