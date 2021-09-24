Ege’de emlak fiyatları katlanıyor

Pandemi nedeniyle yazlık bölgelere olan talep artışı bu bölgelerdeki fiyatları da artırdı. Çeşme'de son dönemdeki artışın da etkisiyle ortalama konut satış fiyatları 2 milyon TL seviyesine çıktı. Sahil kesiminde gayrimenkul fiyatları daha düşük olan bölgeler daha fazla tercih edilmeye başlanırken, son zamanlarda özellikle öne çıkan il Aydın oldu.

PANDEMİNİN ETKİSİ BÜYÜK

Aydın Kuşadası'nda konut fiyatlarında son 1 yıllık değer artışı yüzde 60, son 4 yıllık değer artışı ise yüzde 166 olarak gerçekleşti. Aydın'da konut metrekare satış fiyatlarının Çeşme'nin neredeyse üçte biri olduğunu söyleyen Endeksa Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı Aylin Daylan, Aydın'nın fiyat düşüklüğünün yanı sıra ulaşım kolaylığı ve gelişmiş yaşam alanları ile öne çıktığı için cazip yatırım bölgeleri konumumda bulunduğunu anlattı. Aylin Daylan, Çeşme'nin ise Türkiye genelinde en fazla değer artışı görülen bölgeler arasında yer aldığını belirterek, "İstanbul-İzmir otoyolunun yapımı ile İstanbul'dan Çeşme'ye ulaşım kolaylaşmıştı ve bölgedeki emlak fiyatları artmıştı. Sonrasında başlayan pandemiyle de yazlık bölgelere olan talep önemli ölçüde arttı ve ulaşım kolaylığı ile Çeşme yine bu dönemde öne çıkan bir bölge oldu. Yakın zamanda yaşanan İzmir depremi de İzmir'in yazlık bölgelerindeki müstakil konutlara talebi artırdı" diye konuştu.



FOÇA'DA EVLER 800 BİN TL

FOÇA'DA konut satış fiyatları son 1 yılda yüzde 53, son 4 yılda ise yüzde 149 artış gösterirken, Foça'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 6 bin 789 TL, ortalama konut fiyatı 821 bin 469 TL oldu. Seferihisar'da konut satış fiyatları son 1 yılda yüzde 54, son 4 yılda ise yüzde 143 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 285 TL, ortalama konut fiyatı 697 bin 620 TL'ye çıktı. İzmir Selçuk'un Şirince Mahallesi'nde ortalama konut satış fiyatı 9 bin 541 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 1 milyon 249 bin 871 TL oldu.



AYDIN HIZLA YÜKSELİYOR

ENDEKSA verilerine göre, Aydın Kuşadası'nda konut fiyatlarında son 1 yıllık değer artışı yüzde 60, son 4 yıllık değer artışı ise yüzde 166 oldu. Kuşadası'nda ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 263 TL, ortalama konut fiyatı 799 bin 976 TL olurken, Aydın Didim'de ise son 1 yıllık değer artışı yüzde 51, son 4 yıllık değer artışı ise yüzde 174'e ulaştı. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 25 TL, ortalama konut fiyatı ise 653 bin 250 TL oldu.

Yavuz KARAMAN