İzmir’de icradan satılık daire

Mahkeme İzmir'İn Dikili ilçesinde bulunan 3+1 dubleks daire için satış kararı verdi. Dairenin dış cephesinin boyalı olup bahçe kısmında değişik türde ağaçlar mevcut olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 08.11.2021 10:00 belirlendi.