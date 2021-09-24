Kadın girişimci, destekle 50 kişiye istihdam sağladı

MUŞ'TA devlet desteğiyle tekstil atölyesini kuran genç kadın girişimci İnci Sayılgan Tok, patronu olduğu işiyle hem kadınlara örnek oluyor hem de 50 kişiye istihdam sağlıyor. Yaklaşık bir yıl önce kendi işini kurmak için KOSGEB'e proje başvurusunda bulunan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Tok, projesinin onaylanmasıyla kendi işinin patronu oldu. Hayatını devletten aldığı destekle değiştiren Tok, şimdi 50 gence istihdam olanağı sağlayarak, ürettiği ürünleri birçok ülkeye ihraç ediyor. KOSGEB ve İŞKUR desteğiyle kendi işyerini kurduğunu belirten Tok, burada kadın kıyafetleri dikip yurtdışına ihracat yaptıklarını söyledi. Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Irak gibi ülkelere ürün gönderdiklerini kaydeden Tok, "Bir yıllık zaman zarfında 2 milyon lira ilimize katkı sağladık. 50 çalışanım var. Devlet desteği olmasaydı burayı açamazdık. Amacımız burayı daha büyütmek ve istihdam sayısını artırmak. Günde yaklaşık bin ürün üretiyoruz" diye konuştu.