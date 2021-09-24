Kadınlar, balık ağı örerek iş sahibi olacak

AYDIN Söke'de açılan 'Balık Ağı Örme Kursu' kapsamında kadınların meslek edinmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlamaları amaçlanıyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Söke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle kadınların meslek edinmeleri ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları hedeflenerek, Güllübahçe mahallesindeki kadınlara yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu açıldı. SÖKE'DE KURS AÇILDI



KURSUN açılışı Mahalle Muhtarlığı'nda gerçekleştirildi. Açılışa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Songül Çilingir, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Edip Yağan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Canip Atalay ve Levent Şener, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, Söke Halk Eğitim İlçe Müdürü Hakan Çevik, mahalle muhtarı ve kursiyerler katıldı.



GEÇTİĞİMİZ yıl, Doğanbey ve Serçin mahallelerinde Söke İş-Kur ile Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri ve İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinin işbirliğiyle kadınlara yönelik Ağ Örme Eğitimi Kursu düzenlenmiş, 40 kadın kursiyer sertifika alarak meslek edinmişti.