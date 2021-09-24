Mahkeme Kırşehir'de bulunan 972 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Tarlanın Kırşehir-Kırıkkale yolunun 90 metre batısında bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 15.11.2021 10:00 belirlendi.
Kırşehir'de icradan satılık tarla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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