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Kırşehir'de icradan satılık tarla

Kırşehir'de bulunan 972 metrekare tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

24.09.2021, 09:21