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Haberler Ekonomi TOKİ’de indirimli günler kampanyası

TOKİ’de indirimli günler kampanyası

TOKİ’de indirimli günler kampanyası

24.9.2021

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi 21 Eylül'de başladı. Kampanyada indirim oranı yüzde 22 olarak belirlendi. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 19 Ekim 2021 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki alıcıların başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca, geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan alıcılar yararlanabilecek.

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