Ürettiği sörf tahtalarını yurtdışına ihraç ediyor

KOCAELİ Gölcük'te kurduğu atölyede sörf tahtası ve yelken malzemesi üreten sörf eğitmeni Murat Gülelçe, ürünlerini iç piyasanın yanı sıra yurtdışına satıyor. İşçi olarak çalıştığı lastik fabrikasındaki işini bırakarak rüzgar sörfü eğitmeni olan 45 yaşındaki Gülelçe, kendisine Değirmendere mahallesinde sörf okulu açtı. Gülelçe, ürünlerinin ilgi görmesi üzerine işini büyütmeye karar verdi. Yaklaşık 2 yıl önce KOSGEB'den kredi, makine ve fuar desteği alarak Başiskele Sanayi Sitesi'nde 300 metrekarelik iş yeri açan Gülelçe, burada sörf tahtasının yanı sıra teknelerin güvertesinde kullanılan kaydırmaz ped, yeni nesil usturmaça, sörf ve kanolar için fin (yüzgeç), kürek, yeke (dümen) ve salma üretti. Türkiye'de sunduğu tamir ve bakım hizmetiyle yurtdışından ürün alınmasının önüne geçerek ithalatın azalmasına katkı sağlayan Gülelçe, ürettiği sörf tahtalarını iç piyasa haricinde dış pazarlara da satmaya başladı.

İŞLER DAHA DA BÜYÜDÜ

GÜLELÇE, "Finlerinden finboxlarına, üstündeki kaplamasından içindeki straforuna kadar yüzde 100 yerli ve milli board yaptık. Aldığımız devlet desteğinin ardından işlerimizi daha da büyüterek ihracata başladık" dedi.