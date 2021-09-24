Uşak’ta icradan satılık ev ve depo

Mahkeme Uşak'ta bulunan 196 metrekare büyüklüğündeki ev ve depo için satış kararı verdi. Dairenin civarında okul, kütüphane, stadyum, il kültür merkezi gibi binaların bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 19.01.2022 10:15 belirlendi.