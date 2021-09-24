  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Uşak'ta icradan satılık ev ve depo

Uşak'ta icradan satılık ev ve depo

Uşak'ta bulunan 196 metrekare ev ve depo mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Uşak’ta icradan satılık ev ve depo

24.09.2021, 09:18

Mahkeme Uşak'ta bulunan 196 metrekare büyüklüğündeki ev ve depo için satış kararı verdi. Dairenin civarında okul, kütüphane, stadyum, il kültür merkezi gibi binaların bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 19.01.2022 10:15 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta icradan satılık ev ve depo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.