Yapılandırma için son bir hafta

VERGİ ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren yapılandırma kanunundan yararlanmak için son haftaya girilirken, 17 Eylül itibariyle 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, 9 Haziran'da yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı.

7.5 MİLYAR TAHSİLAT

BU çerçevede yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Düzenlemeye mükellefler yoğun ilgi gösterirken, yapılandırma kanunundan yararlanmak için vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu. Bu kapsamda 17 Eylül itibariyle 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu kapsamdaki alacaklara karşılık 7 milyar 513 milyon lira tahsilat yapıldı. Başvurular, 'www. gib.gov.tr' veya e-devlet 'www.turkiye.gov.tr' üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.

TAKSİT İMKANI VAR

KANUN kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.