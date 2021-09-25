Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyadaki emtia fiyatlarındaki artışın tarımsal girdi fiyatlarını etkilediğini ancak artışların olması gerekenin çok üzerinde seyrettiğini bildirdi. Pakdemirli, Bayındır ilçesindeki Yahya Kerim Onart Kültür Merkezi'nde düzenlenen Küçük Menderes Havzası Tarım Orman Sektör Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak çiftçinin ve üreticinin derdiyle dertlendiklerini ve her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurguladı. Türk üreticisi ve çiftçisinin salgına çok hızlı adapte olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Geçen yıl pandemiye rağmen Cumhuriyet tarihinin ekonomi rekorlarını kırdık." diye konuştu. Türkiye çapında doğrudan üretimi etkileyecek çok önemli bir kuraklıkla karşı karşıya olduklarını ifade eden Pakdemirli, son yıllarda desteklerin artarak devam ettiğini dile getirdi.



KURAKLIK YAŞANIYOR

Dünyada gıda üretimiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını dile getiren Pakdemirli, "Pandemiyle ilgili endişeler dünyadaki emtiaların fiyatlarını artırıyor. Bunlar da bizim tarımsal girdilerdeki fiyatları artırıyor. Ancak artışlar olması gerekenin çok üstünde." dedi. Gıda fiyatlarındaki artış için çözüm çalışmalarının devam ettiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla toplumda yapılan tespitler doğrudur ama bazıları yüzeysel duruyor. Bizim burada yapısal bir şey yapmamız lazım. Yani bugün üreticiye sorsanız 'En çok alın teri bende ancak ben istediğim kadar alamıyorum. Bende 10 lira, pazarda 20 lira' diyor. Tüketici de 'Ben istediğim kalitede bir ürünü haklı bir fiyat seviyesinden alamıyorum, ulaşamıyorum. Üreticideki fiyatlarla bana gelen arasında ciddi bir fark var...' Bu mesele sadece Türkiye'nin meselesi değil. G20'nin ana meselesidir."



SÖZLEŞMELİ ÜRETİM

Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Pakdemirli fiyat artışlarının üzerine kararlılıkla gidildiğini söyledi. Toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya ve bölgedeki üreticiler katıldı.

ÇİFTÇİNİN ZARAR ETTİGİ ÜRÜN YOK

TARIMSAL üretimin Türkiye'de son 3 senedir büyüdüğünü belirten Pakdemirli, "Çiftçimizin biz zarar ediyoruz dediği bir ürün yoktur. Besici ve yetiştiricimiz için zaman zaman maliyetlerin artığı dönemler olabilir. Bunlarla da ilgili tedbirleri alıyoruz almaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.