Koçarlı’nın kuvars kristali ekonomiye kazandırılacak

AYDIN Koçarlı Belediyesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Mazon bölgesindeki arazilerde yüzeyden çıkan dumanlı kuvars kristalinin ilçe ekonomisine katkı sağlaması için etüt çalışması başlatacaklarını söyledi. MTA verilerine göre en mükemmel dumanlı kuvars kristali Koçarlı'da bulunuyor. Türkiye'deki gemoloji (süstaşları) alanında en önemli isimlerden biri olan İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi, Süstaşları ve Mücevher Uzmanı Prof. Dr. Murat Hatipoğlu ile makamında görüşen Kaplan, bölgedeki madenin, "Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali" olarak coğrafi işaret tescili alması için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunacaklarını belirtti. Koçarlı'nın yaklaşık 4 milyon dolar değerinde dumanlı kuvars kristali zenginliğine sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Kaplan, "Bu zenginliğimizin atıl vaziyette dağda kalmasını istemiyoruz. Devletin de desteğiyle doğal taşın işlenip takıya dönüştürülmesi ve bu sayede istihdam yaratılması için çalışıyoruz" diye konuştu.



■ İHSAN KARATAŞ

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