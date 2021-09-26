5 büyüklere müfettiş denetimi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 5 büyükler olarak bilinen zincir marketlerin denetlenmesi için ticaret müfettişleri görevlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Ticaret Bakanlığı zincir marketlere karşı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlar tarafından Bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetler dikkate alınarak, ticaret il müdürlüklerince 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi. Bununla birlikte tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Bakan Muş'un talimatıyla ticaret müfettişleri görevlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız" ifadesi kullanıldı.



ZİNCİR MARKETLERDE GRAMAJ OYUNU

TİCARET Bakanlığı bir süre önce vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine de zincir marketlerde gramaj denetimi gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu da marketlerdeki gramaj oyununu örnekleriyle deşifre etti. Bakanlık 5 büyük zincir marketlerden birinin şubesinde satışa sunulan paket eriğin kabı üzerinde gramajının 250 gram olarak belirtilmesine karşın gramajdan çalındığını belirledi. Denetimde ürünlerin tamamının 160-180 gram olarak tartıldığı tespit edildi. Bakanlık yetkilileri tüketicilerin aldatıldığını belirterek, yasa uyarınca markete 11 bin 429 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

BAKANLIK yine 5 büyüklerden bir marketin şubesinde ceviz paketlerinde oynanan oyunu ortaya çıkardı. Kampanyalı ürünün reklamının 200 gram olarak yapıldığı, ancak ürünün 150 gram olduğu belirlendi. Markete reklam yasağı getirildi.

BARIŞ ŞİMŞEK