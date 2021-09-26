Anahtar teslim fabrika dönemi

Talaşlı imalat sanayiinde 11 yıldır faaliyet gösteren GNC Makina, Türkiye'de benzerine çok az rastlanan bir danışmanlık ve proje hizmeti vererek anahtar teslim fabrika kuruyor. İlgili sektörün ihtiyaçlarını yaygın servis ağı ve saha avantajı ile doğru tespit edip en hızlı ve güvenilir şekilde yerine getiren GNC Makine, yurt içinde olduğu gibi yurt dışına da hizmet ve proje ihracatı gerçekleştiriyor.

HAYATA GEÇİRİYORUZ

Hedef ve projelerini Yeni Asır'a anlatan GNC Makina Genel Müdürü Emre Seçkin, "Fabrika kurmak isteyen sanayiciler, ayrı ayrı 8-10 tedarikçi ile görüşmek yerine sadece bizimle muhatap oluyor. Fabrika kurulum aşamasında bu konudaki yetkin kişi, makineci ile görüşüp makineyi, robotçudan robotu, takımcıdan takımı alıyor. Çok sayıda firmayla görüşüp tüm ihtiyaçları koordine ediyor. Bu zorlu bir süreç, hem yorucu hem uzmanlık istiyor. Biz ise tüm bu süreçlere hakim olduğumuz için üretim ihtiyacını doğru tespit edip talep edilen konsepti projelendirerek sistemi hayata geçiriyoruz" dedi. GNC Makina, fabrikalarda kullanılan CNC makinalarının hem satışını hem de satış sonrası servis hizmetlerini yürütüyor. Türkiye'de anahtar teslim proje anlamında tek ve en büyük tesise sahip olduklarını belirten Genel Müdür Seçkin, "Fabrikanın üretim ihtiyacını tespit edip sistemi kuruyoruz. Bir sanayici bize gelip şöyle bir parça üretmek istiyorum, yılda bundan şu kadar adet üreteceğim ve belli bir hassasiyeti olacak dediğinde proje oluşturma sürecini başlatıyoruz. Üretilen ürün ister bir uçağın kanadının parçası, ister medikal bir ürünün parçası olsun buradaki üretim detaylarını oluşturmak bizim işimiz. Tesiste bir robot otomasyonun kullanılıp kullanılmayacağını tespit ediyoruz. Akıllı fabrika dediğimiz robotların birbirlerini besleyerek yaptığı bir hat kurulup kurulmayacağına da karar veriyoruz" diye konuştu.

TEK MUHATAP BİZİZ

Anlaşma yapıldıktan sonra danışmanlık hizmeti verdikleri müşterilerin doğru makina ile en yüksek verimlilik ve hızda üretim yapma imkanı elde ettiğine dikkat çeken Seçkin şunları söyledi: "Bu tabii ki müşteriler için bir güven sağlıyor. Maliyette, zamanda ve insan kaynağında da avantaj sağlıyor. Üreticileri müşteri değil iş ortağı olarak görüyoruz. Sadece kurulum sürecinde değil üretim sürecinde de üreticinin yanındayız. Sektörün şu an en büyük sorunu nitelikli çalışan bulmak. CNC makine satın aldığınızda onu kullanacak operatörü bulmak zor. Amacımız işini doğru yapacak yetkin personel yetiştirmek" ifadelerini kullandı.



HEDEFİMİZ 500 MİLYONLUK CİRO

2023 yılına kadar 500 milyon TL'lik bir ciroya ulaşmak istediklerini ifade eden Seçkin, "Türkiye'nin ilk 500 sanayi şirketinin arasında yer almak istiyoruz. Şu anda ciromuz 240 milyon TL civarında. Hedefimize ulaşmak için bölgedeki ticaret ve sanayi odalarıyla, organize sanayi bölgeleriyle ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içindeyiz" diye konuştu.

Tolga TEKİN