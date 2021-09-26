Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 126 metrekare daire için satış kararı verdi. Dairenin bulunduğu binada asansör bulunmadığı ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 16.11.2021 13:30 belirlendi.
Ankara'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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