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Haberler Ekonomi Borsa düştü, dolar ve altın değerlendi

Borsa düştü, dolar ve altın değerlendi

Borsa düştü, dolar ve altın değerlendi

26.9.2021

BORSA İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 2,45 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 2,26 değer kazandı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 788,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 805,00 liraya çıktı. ABD doları yüzde 2,65 değer kazanarak 8,8570 liraya, avro da yüzde 2,40 artarak 10,3720 liraya yükseldi.

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