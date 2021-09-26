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İzmir'de icradan satılık daire ve depo

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan 2+1 daire ve depo mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

26.09.2021, 09:34