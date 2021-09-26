Mahkeme İzmir'in Buca ilçesinde bulunan 2+1 daire ve depo için satış kararı verdi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Depo ve dairenin satış tarihi olarak 01.12.2021 16:00 belirlendi.
İzmir'de icradan satılık daire ve depo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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