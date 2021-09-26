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Haberler Ekonomi Memecik zeytinyağının AB serüveni başladı

Memecik zeytinyağının AB serüveni başladı

Memecik zeytinyağının AB serüveni başladı

26.9.2021

AYDIN Ticaret Borsası (ATB), Aydın Memecik zeytinyağının Avrupa Birliği tarafından tescillenmesi için başvuruda bulundu. Memecik çeşidi zeytinlerden elde edilen, rengi yeşilden altın sarısına değişen, luteloin ve sterol içeriği bakımından zengin doğal Aydın Memecik zeytinyağı Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili aldı. ATB Başkanı Fevzi Çondur "Aydın kestanesinden sonra Memecik zeytinyağına da AB tescili alıp uluslararası platformda tanıtacağız "dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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