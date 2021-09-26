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Haberler Ekonomi Nafaka, velayet ve mal paylaşımda arabuluculuk

Nafaka, velayet ve mal paylaşımda arabuluculuk

Nafaka, velayet ve mal paylaşımda arabuluculuk

26.9.2021

AK Parti boşanma süreçlerini uzatan nafaka, velayet ve mal paylaşımını arabuluculuk sistemine dahil ederek süreyi kısaltmayı hedefliyor. Düzenlemenin önümüzdeki süreçte çıkarılacak yargı paketlerinde yer alması planlanıyor. Avrupa'daki model üzerinde durulan düzenlemeye göre taraflar nafaka, velayet ve mal paylaşımında arabulucular vasıtasıyla anlaşırsa çekişmesiz boşanabilecek.

BOŞANMA AŞAMASINDA ŞİDDET
AK Parti kaynakları, düzenleme ile hedeflenenin boşanmaların çatışmasız bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak olduğunu ifade ediyor. Aynı kaynaklar, "Aile içinde şiddetin büyük bölümü boşanma aşamasında oluyor. Nafaka, velayet ve mal paylaşımı sürecinin iyi yönetilememesi şiddeti körüklüyor. Avrupa'da hakim, 'Bu üç konuda anlaşın, sizi boşayayım' diyor. Biz de bu süreci sağlıklı yönetmek istiyoruz. O nedenle bu sistemi Türkiye'de de oturtmamız lazım" ifadelerini kullandı.

EDA IŞIK

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