  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Sıfır atık ile 356 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu

Sıfır atık ile 356 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu

Sıfır atık ile 356 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu

26.9.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bugüne kadar toplanan atıklardan 1,5 milyon ailenin bir aylık kullanımına eş değer, 356 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Türkiye genelinde bugüne kadar 108 bin kurum/kuruluşun binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulanmasına başlanırken, 16 milyon ailenin 1 aylık kullanımına eş değer su tasarrufu yapıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sıfır atık ile 356 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.