Sıfır atık ile 356 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bugüne kadar toplanan atıklardan 1,5 milyon ailenin bir aylık kullanımına eş değer, 356 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Türkiye genelinde bugüne kadar 108 bin kurum/kuruluşun binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulanmasına başlanırken, 16 milyon ailenin 1 aylık kullanımına eş değer su tasarrufu yapıldı.