Denizli’nin narına yoğun talep geldi

DENIZLI'NIN Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı mahallesinde yaklaşık 24 bin dekarda üretimi yapılan hicaz narında hasat başladı. Geçen yıl tarlada kilosu toptan 2.20 ile 2.80 TL'den satılan hicaz narı, bu yıl 3,5 ile 4 TL arasında alıcı buluyor. Bölgede bu yıl 45-50 bin ton rekolte bekleniyor. Tat, renk, aroma ve kalitesiyle tercih edilen narın yüzde 90-95'inin ihraç edildiğini belirten üretici Mehmet Ali Yılmaz, Türkiye'nin en kaliteli narında bu yıl rekoltede biraz düşüş beklendiğini söyledi. Hicaz narı en çok Almanya, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Kanada ve Rusya'ya gönderiliyor.

SEBAHATTİN ALP