Egeli giyim sanayicileri ihracat hedefini büyüttü

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, İzmir nüfusunun yüzde 10'unun tekstil ve hazır giyim sektörü sayesinde geçimini sağladığını söyledi. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen 17.1 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 13,5'unun Ege'den gerçekleştirildiği göz önüne alındığında sektörün bölgenin üretim ve ihracatında önemli bir paya sahip olduğu görülüyor. EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulundu. Hafta Başı sohbetlerinin konuğu olan Ertuğrul, EGSD, İzmir'in tekstil ve hazır giyim üretimiyle potansiyeli konularındaki sorularımızı yanıtlarken, "İnsan gücünü bünyesinde en çok barındıran sektörlerin başında geliyoruz. Sektörümüzde 1 milyon 700 bin kişi istihdam ediliyor. Aileleri de buna katarsak Türkiye'nin yüzde 10'u bu sektör sayesinde geçimini sağlıyor. İzmir'de de durum farklı değil. Kentimizin de yüzde 10'u bu sektörden ekmek yiyor" diye konutu.



MİSYONER İSİMLERDİ

- Hayati Bey EGSD'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verir misiniz?



Derneğimiz 1992 yılında kuruldu. 1995 yılında bu girişimciler Ege Giyim Sanayicileri Arsa-Yapı Kooperatifi adında bir kooperatif kurdular. Amaçları da ihtisas organize sanayi bölgesi kurmaktı. Bunu da 2002 yılında başardılar. Buca'da Ege Giyim Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) kuruldu. 2016 yılında ismi Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi olarak değişti. Üyelerimizin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttırabilmek adına önemli çalışmalar hayata geçirildi. - Uluslararası alanda neler yapıldı? Bizim başkanlarımız misyoner insanlardı. Dernek başkanlığı yapmış Necip Kalkan, Remzi Peköz, Sabri Ünlütürk ve tüm başkanlarımız dernekte ve sektörde iz bırakmış başkanlarımız. Dünyada GODS yani Globak Organik Tekstil Standardı isminde bir kuruluş var. Organik üretimin isminin duyulmadığı 2008 yılında biz bu kuruluşla mutabakat imzaladık. Üyelerimizi organik üretime yönlendirmek için çabaladık ve bunda da başarılı olduk. 2008 yılında Organic Fashion İzmir (OFİ) ismiyle markalaştık. OFİ, bizim derneğimizin markası oldu. 1976'da kurulan Dünya Hazır Giyim Federasyonu'na üye olduk. Derneğimizin çabalarıyla 2007 yılında IF Wedding Fashion İzmir yani gelinlik fuarını İzmir'imize kazandırdık. Fuarımızı bu yıl 15'inci kez gerçekleştireceğiz. Fashion Prime fuarımız da ses getirdi.



ELEMAN YETİŞTİRDİK

- Nitelikli eleman açığının kapatılması konusunda da çabalarınız var... Evet. Biliyorsunuz bütün sektörlerde eleman ihtiyacı var. Bunun için eleman yetiştirme kararı aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İŞKUR ve TOBB MEGİP projesini geliştirdi. Biz de dernek olarak İŞKUR, EBSO, İzmir Büyükşehir'in Meslek Fabrikasıyla mutabakat imzaladık ve nitelikli eleman yetiştirdik. Bu elemanlarımıza ise üyelerimizin tesislerinde istihdam sağladık. Pandemi dolayısıyla hızımız kesildi ama buna devam edeceğiz. - İzmir'in tekstil üretimi ve potansiyeli ne konumda? Tekstil sektörü 2019'da muazzam bir ihracat rakamına ulaştı. Pandemide medikal tekstil patladı. 2020 yılında ihracatımıza ciddi katkısı oldu. Ondan sonra Avrupalı firmalar, siparişlerini Çin'den bize kaydırdılar. Yıl sonunda kaybımız yüzde 10'u bile bulmadı. Pandemide bile üretime ve ihracata devam ettik. 2021 yılında da sektörümüz güzel gidiyor. Ege Bölgesi'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 110 milyon dolar civarında seyrediyor. Bunu yıl olarak hesaplarsak 1.2 milyar dolara denk gelen bir rakam ortaya çıkıyor ama bizim bu yıl ki hedefimiz 1.4 milyar doları aşmak. Bunun yanında diğer tekstil ürünlerinin ihracatını da eklersek neredeyse 2 milyar dolar rakamına ulaşacağız. Ege'nin ihracatının yüzde 10'undan fazlası sektörümüzün katkısıyla oluyor.



"AVRUPA YEŞİL MUTABAKATINI YAPTIRIM OLARAK GÖRMEMELİYİZ"

Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz?

Avrupa Birliği ciddi bir değişim sürecine girdi. Yeşil Mutabakat en çok bizim sektörümüzü ilgilendiriyor çünkü sıfır atık ve döngüsel ekonomiye geçilen bir süreç. Sektörümüzün ihracatının yüzde 70'i AB ülkelerine gerçekleşiyor ve bunun lokomotifi Almanya. Bu pazarlardaki yerimizi korumamz gerekiyor. Bunun için derneğimizde bir komite kurduk. Üyelerinin bu sürece ve yapısal reformlara uyum sağlamaları için uyarılarda bulunuyoruz. Bunu başaramazsak ihracat hedeflerini kesinlikle yakalayamayız. Bu bilinçle çalışmalarımızı hızlandırmamız lazım. Ticaret Bakanlığının hazırlık planına harfiyen uymalıyız. Mutabakata sadece yaptırım gözüyle bakmamamız gerekiyor.

Mert ALPDÜNDAR