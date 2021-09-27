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Haberler Ekonomi Elektronik haberleşme yatırımları hız kesmiyor

Elektronik haberleşme yatırımları hız kesmiyor

Elektronik haberleşme yatırımları hız kesmiyor

27.9.2021

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektronik haberleşme sektöründe yatırımların bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 3,8 milyar lirayı aştığını belirterek, "Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar hız kesmedi. Yılın ikinci çeyreğinde elektronik haberleşme sektörünün net satış gelirleri yüzde 18 arttı." ifadelerini kullandı. Yakın gelecekte kullanıma sunulacak teknolojilerin sektörün ivmesini artırmasını beklediklerini bildiren Karaismailoğlu, 5G ve yaygınlaşan yüksek hızlı fiber altyapıların ekonominin genelindeki toparlanma ve iyileşmeye de pozitif katkı yapacağını belirtti. Karaismailoğlu, 2021 yılı ikinci çeyreğinde sektörde net satış gelirlerinin 22,1 milyar lirayı aştığını söyledi.

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