“Gıda ürünlerine gramaj standardı getirilmeli”

Gıda ürünlerinde gramajı düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı vatandaşları uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bisküvi, tereyağı, ayçiçek yağı, peynir, zeytin, çay gibi onlarca kalemde çeşitli gıda ürünlerinin gramajını düşürüp aynı fiyattan satanlara karşı vatandaşımız denetimlerini kendisi yaparak gerekli makamlara şikâyette gecikmemeli." dedi.

ONLARCA ÜRÜNDE VAR

Tüketicinin cebinden çıkan para aynıyken dolaba giren ürünün eksik olduğunu vurgulayan Palandöken, "Sosyal medyada sık sık vatandaşlar tarafından paylaşılan ve bizlere de iletilen gıda ürünlerinde gramajın düşürülerek aynı fiyattan satışa devam edildiği görüntüler var. Daha önce de bu konu ile ilgili uyarılarımızı yapmış, esnafın hiçbir suçu ve bilgisi olmadığını belirtmiş ve vatandaşlara dikkatli alışveriş yapmaları konusunda gerekli uyarılarda bulunmuştuk. Konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı ve denetim ekipleri de çalışmaları hızlandırmış, cezaları artırmıştı. Fakat halen enflasyonu da olumsuz yönde etkileyen bu gramaj oyunları devam ediyor" diye konuştu. Palandöken sözlerini şöyle sürdürdü: "Zeytin, peynir, yağ, kuruyemiş, çay ve benzeri onlarca farklı üründe bu durum yaşanıyor. Örneğin 250 gram tereyağının gramajı 225'e düşüyor, 180 gram paketli fındık aynı fiyatta kalırken 160 gram olarak satılıyor. Bunun gibi birçok kalemde vatandaşa gizli zam yansıtılıyor. Bunun için yapılması gereken ambalajlı ürünlerde gramajlara standart getirilmeli ve herkes istediği gibi gramajlarda oynamamalı."



ZİNCİR MARKETLERE DİKKAT EDİLMELİ



ALIŞVERIŞLERDE bu tarz gizli zam oyunlarına karşı vatandaşın önce kendisinin kontrol etmesi gerektiğine değinen Palandöken, "Zabıta ekipleri denetimleri yapıyor fakat vatandaş önce kendi fiyat ve gramaj denetimini yapmalı. Piyasaları ve ceplerimizi doğrudan etkileyen bu etik dışı durumlara karşı uyanık olunmalı. Zincir marketlerden alışverişlerde bu konuda dikkatli olunmalı. Yasal bir düzenleme ile gıda ürünlerinin gramajlarının tüketicinin göreceği şekilde yazılma zorunluluğu getirilmeli. Gramaj standardı getirilmeli. Üretci değişikliği tüketiciye ve fiyatlara yansıtmak zorunda olmalı" dedi.