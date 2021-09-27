“İş çok, eleman yok”

DENIZLI Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "İŞKUR verilerine göre, iş çok, eleman yok. İşletmelerimizde çalıştıracak personel arıyoruz" dedi. Uğur Erdoğan, ortak komiteler toplantısında 4A, 4B ve 4C'yi kapsayan aktif sigortalı sayısının ise son 1 yılda 300 bin 816'dan 329 bin 662'ye yükseldiğine vurgu yaptı. Komitelerin en önemli sıkıntısının eleman bulamamak olduğunu ifade eden Erdoğan, "Eleman sıkıntısı yaşıyoruz. İŞKUR'un verilerine göre, ülkemizde son 1 yılda açık iş sayısı yüzde 101 arttı. Denizli İŞKUR, bugün itibarıyla farklı iş kollarında 2392 eleman arıyor. İŞKUR başvuruları kayıtlı işletmelerimize gönderiyor. Ancak, ne yazık ki insanımız buralarda çalışmak istemiyor. İş arıyor ama nedense önerilen işi de beğenmiyor. İş çok fakat eleman yok. Bununla ilgili farklı, dikkat çekici bir projeyi başlatacağız. İnsanımızı bu sektörlere yönlendireceğiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP