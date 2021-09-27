Kaçakçılara göz açtırılmadı

TICARET Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, bu yılın 8 ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda, yaklaşık 5 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucuya el koydu. Baskınlarda 2 bin 567 kaçakçılık olayı ortaya çıkarıldı. Bu dönemde gümrüklerde, tütün ve tütün mamulleri, elektronik eşya, kozmetik malzemesi, süs eşyası, uyuşturucu madde, ilaç ile canlı hayvanı yasa dışı yollarla üreten ya da ülkeye sokmak isteyenlere karşı yapılan operasyonlarda, kaçakçılıkta kullanılan 825 araca el konuldu. Operasyonlar Ankara, Antalya, Ağrı, Artvin, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde gerçekleştirildi. Gümrükler arasında en fazla olay, 764 ile İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde görüldü. Bu olaylarda, 910 milyon 565 bin 56 liralık kaçakçılık engellendi.