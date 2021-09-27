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Haberler Ekonomi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alıyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alıyor

Kıyı Emniyetine 9 deniz trafik operatörü alınacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alıyor

27.09.2021, 09:59

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sınavla 9 deniz trafik operatörü alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne 9 deniz trafik operatörü alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu web sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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