Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sınavla 9 deniz trafik operatörü alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne 9 deniz trafik operatörü alımı için başvurular, Türkiye İş Kurumu web sayfasından (esube.iskur.gov.tr) ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
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