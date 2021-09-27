  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kursu bitiren 14 mühendis OKT Trailer’de iş başı yaptı

Kursu bitiren 14 mühendis OKT Trailer’de iş başı yaptı

Kursu bitiren 14 mühendis OKT Trailer’de iş başı yaptı

27.9.2021

ADNAN Menderes Üniversitesi, Aydın İş-Kur İl Müdürlüğü ve OKT Trailer iş birliğinde Aydın'da bir ilk gerçekleştirildi ve mühendis formasyon kursunun ilk mezunlarına OKT'de iş başı yaptırıldı. Yüzde 100 istihdam garantili kursa katılmaya hak kazanan mühendisler 6 ay boyunca OKT Trailer'da eğitim ve proje çalışmalarına katıldılar. Kursu başarı ile tamamlayıp sertifikalarını alan 14 mühendis OKT Trailer'da tam zamanlı olarak işe başladı. OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, "Kursta iş hayatı simülasyonu kursiyerlerimizi ileri bir boyuta taşıdı. Mezun kursiyerlerimizin tümüne Ar-Ge merkezimiz başta olmak üzere şirketimizin teknik pozisyonlarında istihdam kapısı açtık. Mühendislerimizi geleceğe hazırlarken mühendis formasyon kursumuzun ikincisinin çok yakında başlayacağının müjdesini de vermek isterim" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kursu bitiren 14 mühendis OKT Trailer’de iş başı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.