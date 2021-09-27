Kursu bitiren 14 mühendis OKT Trailer’de iş başı yaptı

ADNAN Menderes Üniversitesi, Aydın İş-Kur İl Müdürlüğü ve OKT Trailer iş birliğinde Aydın'da bir ilk gerçekleştirildi ve mühendis formasyon kursunun ilk mezunlarına OKT'de iş başı yaptırıldı. Yüzde 100 istihdam garantili kursa katılmaya hak kazanan mühendisler 6 ay boyunca OKT Trailer'da eğitim ve proje çalışmalarına katıldılar. Kursu başarı ile tamamlayıp sertifikalarını alan 14 mühendis OKT Trailer'da tam zamanlı olarak işe başladı. OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, "Kursta iş hayatı simülasyonu kursiyerlerimizi ileri bir boyuta taşıdı. Mezun kursiyerlerimizin tümüne Ar-Ge merkezimiz başta olmak üzere şirketimizin teknik pozisyonlarında istihdam kapısı açtık. Mühendislerimizi geleceğe hazırlarken mühendis formasyon kursumuzun ikincisinin çok yakında başlayacağının müjdesini de vermek isterim" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE