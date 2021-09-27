Manisa’ya yeni OSB’ler için çalışmalar sürüyor

MANİSA Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) faaliyet gösteren Yorglass Cam Sanayi, HMS Makine ile Teleset Elektromekanik fabrikalarını ziyaret etti. Vali Karadeniz, Manisa'da yeni organize sanayi bölgeleri kurmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Vali Karadeniz, ekonomik aktivite, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite açısından üst sıralarda bulunan yerli ve yabancı büyük işletmelere ev sahipliği yapan Manisa'nın, dünya piyasalarında rekabet gücüne sahip Türkiye'deki önemli bölgelerden birisi olduğunu kaydetti. Ziyaretlerde Vali Karadeniz'e Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürü Funda Karaboran eşlik etti.

CÜNEYT HASÇELİK