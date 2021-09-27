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Haberler Ekonomi Propolisten 21 ürün elde edildi

Propolisten 21 ürün elde edildi

Propolisten 21 ürün elde edildi

27.9.2021

BINGÖL Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi, arıların kovan korumak için ürettiği propolisten raf ömrü uzun sucuk, dezenfektan, kolonya ve sabun gibi 21 ürün elde etti. Propolis sayesinde raf ömürlerinin doğal yöntemle uzun olması sağlanan ürünlerin, girişimciler ve iş adamlarının desteğiyle seri üretimine geçilmesi planlanıyor. Merkezin Koordinatörü Prof. Dr. Nevzat Esim, doğal ürünlerin tüketilmesini teşvik etmek istediklerini söyledi.

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