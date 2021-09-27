Propolisten 21 ürün elde edildi

BINGÖL Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi, arıların kovan korumak için ürettiği propolisten raf ömrü uzun sucuk, dezenfektan, kolonya ve sabun gibi 21 ürün elde etti. Propolis sayesinde raf ömürlerinin doğal yöntemle uzun olması sağlanan ürünlerin, girişimciler ve iş adamlarının desteğiyle seri üretimine geçilmesi planlanıyor. Merkezin Koordinatörü Prof. Dr. Nevzat Esim, doğal ürünlerin tüketilmesini teşvik etmek istediklerini söyledi.