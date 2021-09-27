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Haberler Ekonomi Singapur’a yumurta ihracatı basladı

Singapur’a yumurta ihracatı basladı

Singapur’a yumurta ihracatı basladı

27.9.2021

UZAK Doğu'nun önemli ülkelerinden Singapur'a Türkiye'den yumurta ihracatı başladı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Singapur'u Uzak Doğu ülkelerinin kapılarını açan bir ülke olarak düşünmek gerektiğini söyledi. Anka Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Keskin Keskinoğlu da, "Buraya ihracata başladığımızda Singapur'u referans göstererek Hong-Kong'a daha kolay ihracat yapabiliriz" diye konuştu.

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