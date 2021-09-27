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THY, günlük 1200 seferle Avrupa'da ikinci

Türk Hava Yolları (THY), 20-26 Eylül arasında günlük 1200 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu. Öte yandan Pegasus Hava Yolları da 464 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

AA 27.09.2021, 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021, 11:58