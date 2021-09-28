‘Bilime yatırım devam edecek’

BUCA Belediyesi Şirinyer Kızılçullu Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, Teknofest 2021'de 'Biyoteknoloji İnovasyon' kategorisinde, "Bulaşıcılığı Arttıran Koronavirüs SARS-CoV-2 Mutasyonlarının Tahmini" projesiyle birinci oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aziz Sancar'dan ödül alan öğrenciler ile gurur duyduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Başarımız hızla ve emin adımlarla devam edecek. Daha büyük başarılara bu merkezden imza atılacağına inancım tam" dedi.

'BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADIK'

"Öğrencilerimiz Ege Çalışkan ve Murat Işık ile öğretmenimiz Cansu İlke Kuru'yu tebrik ediyorum" diyen Başkan Kılıç, "Gençler İzmir'in haklı gururu" dedi. Buca Belediyesi tarafından kurulan Şirinyer Kızılçullu Bilim Sanat Merkezi'nin, 11 ülkenin yarıştığı 200 bin başvuru ve 13 bin finalisti geride bırakarak birinci olması büyük bir sevinç yarattı.