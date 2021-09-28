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Haberler Ekonomi Çameli hormonsuz domates cenneti oldu

Çameli hormonsuz domates cenneti oldu

Çameli hormonsuz domates cenneti oldu

28.9.2021

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde örtü altı seracılık ile doğal yollardan domates üretimi yapanların sayısı 3'ten 150'ye çıktı. 40 gün dayanan 'Çameli Kınalısı' isimli domatesten 20 bin ton rekolte beklenirken, ürün iç piyasa ile birlikte başta Suudi Arabistan olmak üzere Çin, Rusya, Almanya, Hollanda, Irak, İran, Azerbaycan, Katar ve Avusturya'ya ihraç ediliyor.

SEBAHATTİN ALP

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